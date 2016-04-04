الباز: من الطبيعي أن يرتفع سعر الأسمنت لكننا سنحاسب المحتكرين

قال وكيل وزارة الاقتصاد في غزة عماد الباز: « من الطبيعي جداً أن يرتفع سعر أي سلعة يتم فقدانها في أسواق قطاع غزة وخاصة إذا كان المتسبب في منعها الاحتلال الإسرائيلي ».

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت وقف توريد الاسمنت لقطاع غزة لكافة المشاريع وأصحاب الشركات الخاصة عدا مشاريع الاونروا والمشاريع القطرية.

وأوضح الباز لـ« فلسطين اليوم الإخبارية » أن أسعار الأسمنت في الأسواق حالياً فوق الخيال، قائلاً: « نحن في وزارة الاقتصاد نحذر التجار من الاستمرار في استغلال معاناة المواطنين ورفع الأسعار عما حددته الوزارة بـ560شيقل للطن الواحد ».

فيما قال أحد الباعة لمراسلنا أن سعر الطن الواحد من الأسمنت حالياً تجاوز الـ2000شيقل ويباع بعيداً عن وزارة الاقتصاد.

وأكد الباز، أن منع الاحتلال دخول الأسمنت لقطاع غزة سيزيد الضغط على المواطنين خاصة وأن الأسمنت أساس عمليات البناء وهذا سيؤدي لعواقب وخيمة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ذات الوقت لفت الباز إلى وجود اتصالات من الجهات المعنية (الأونروا- المؤسسات الدولية) للضغط على الاحتلال لإدخال الأسمنت لقطاع غزة، مشيراً إلى وجود أمل في تلك الاتصالات.

فيما ذكر بعض الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حدد سعر الاسمنت في قطاع غزة بمبلغ (1000شيقل) على الطن والواحد بعد أن منع الاحتلال إدخاله.