مؤشر بورصة فلسطين يرتفع بنسبة 0.16%

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.16%، اليوم الاثنين، في جلسة بلغت قيمة تداولاتها أقل من مليون دولار.

وأغلق مؤشر « القدس » تداولات الجلسة على 503.60 نقطة مرتفعا بمقدار 0.82 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشرات القطاعات الخمسة الممثلة في البورصة: الخدمات بنسبة 0.09%، والاستثمار بنسبة 0.06%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.41%، والصناعة بنسبة 0.37%، والتأمين بنسبة 0.32%.

من بين 17 شركة جرى التداول على أسهمها، سجلت أسهم 8 شركات ارتفاعا، واستقرت أسهم 5 شركات، فيما أغلقت أسهم 4 شركات تداولات الجلسة على تراجع.

والأسهم الرابحة هي: المجموعة الأهلية للتأمين، وبيت جالا لصناعة الأدوية، والبنك التجاري الفلسطيني، وبنك القدس، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، وبنك فلسطين، واستقرت أسهم شركات: البنك الإسلامي الفلسطيني، وفلسطين للتنمية والاستثمار « باديكو »، والاتصالات الفلسطينية، ومصايف رام الله، و« الوطنية موبايل ».

وشهدت البورصة في جلستها الثانية لهذا الأسبوع 182 صفقة شملت حوالي 300 ألف سهم، في تداولات بلغت قيمتها حوالي 602 ألف دولار.