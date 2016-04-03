« إسرائيل » تعين سفيرًا جديدًا لها في مصر

قالت « الإذاعة الإسرائيلية » العامة إن مجلس وزراء حكومة الاحتلال صادق؛ خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الأحد، على تعيين « دافيد غوفرين » سفيرًا جديدًا لـ « إسرائيل » لدى مصر.

وذكرت الإذاعة العبرية أن « دافيد جوفرين » سبق له أن عين قنصًلا عامًا لـ « إسرائيل » في الإسكندرية، وسفيرًا في الأردن، وتم تعيينه في هذا المنصب بعد ترشيح عدد من كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين له.

وأشارت إلى أن غوفرين (وهو دبلوماسي إسرائيلي) كان شغل قبل تعيينه في منصبه الجديد عدة مناصب في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة العبرية العامة أن دافيد غوفرين جاء بناءً على « حركة تنقلات جديدة » للسفراء الإسرائيليين لدى كل من مصر ونيجيريا والبوسنة.

وسيخلف غوفرين السفير الإسرائيلي الحالي لدى مصر « حاييم كورين »، الذي كان عين في منصبه قبل عامين.

من جانبها، أوضحت « يديعوت أحرونوت » أن لجنة التعيينات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، وافقت على تعين « جاي فيلدمان » سفيرًا فى نيجيريا، و« بوعز رودكين » فى البوسنة والهرسك.

وأعادت تل أبيب فتح سفارتها في القاهرة في أيلول/ سبتمبر 2015، وذلك في سياق بلوغ العلاقات المصرية- الإسرائيلية « مستويات متقدمة » من التفاهم والتنسيق على عدة مستوياتها، والتي ساءت إبان عهد الرئيس المعزول « محمد مرسي ».

وتقيم مصر علاقات سياسية واقتصادية، مع الجانب الإسرائيلي، كان آخرها عودة سفير الاسرائيلي إلى القاهرة مؤخرًا بعد غياب منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، وفي الوقت نفسه تواجه هذه العلاقات رفضًا كبيرًا على المستويين الشعبي والنقابي، لسنوات طويلة.

ومن الجدير بالذكر أن « مصر » هي أول بلد عربي يُبرم معاهدة سلام مع « إسرائيل » في عام 1979، وتلاها الأردن في عام 1994.