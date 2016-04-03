البهداري يؤجل الحديث عن مستقبله احتراماً للعميد

كشف مدافع شباب الخليل والمنتخب الوطني عبد اللطيف البهداري عن تلقيه عدة عروض من أندية أردنية وإماراتية وعراقية للتوقيع معها في الموسم المقبل.

وقال البهداري : « طلبت من وكيل أعمالي الصبر حتى نهاية الموسم، لأنني أحترم عقدي الحالي مع شباب الخليل ولن اتفق مع أي فريق إلا بعد نهاية الموسم ».

ولفت إلى أن ما نشر على لسانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيعه للوحدات الأردني ليس دقيقاً، وأنه أجاب على سؤال صحفي.. إذا كان يرحب بالعودة للوحدات في حال كان هناك عرض له.

وأكد البهداري أن الوحدات الأردني له مكانة كبيرة في قلبه كونه يعتبر نفسه من أبناءه، مشيراً أن اللعب للوحدات شرف لأي لاعب فلسطيني.

وشدد على أن تتويج شباب الخليل بدرع دوري الوطنية موبايل مسألة وقت لا أكثر، لافتاً إلى أن تعثر المنافسين والفارق المريح بالصدارة عوامل تأكد ذلك الأمر.

وأبرق بالتهنئة لناديه الأم خدمات رفح بعد تتويجه بدرع الدوري الغزي عن جدارة واستحقاق، مبيناً أن نجوم الخدمات أعادوا النادي لمكانته الطبيعية.

وبين البهداري أنه كان يتمنى أن يتواجد بينه أهله وزملائه بخدمات رفح للاحتفال بالفوز بالبطولة الغالية، متمنياً أن يكون هذا اللقب البداية الحقيقية للخدمات نحو السيطرة على البطولات المحلية في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني قدم مستويات مشرفة خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية المزدوجة، معتبراً أن الفدائي لم يكن محظوظاً في الوصول إلى الدور الثاني من التصفيات كونه وقع في أقوى مجموعة التي ضمت أعتى الدول العربية كالإمارات والسعودية.

ونوه البهداري إلى أن المنتخب الوطني الحالي بحاجة إلى مساندة من الإعلام والجماهير والمحبين، مضيفاً أن نجوم الوطني ستقدم ما بوسعها لضمان ظهور فلسطين في كأس آسيا المقبلة.