أخطر 10 وظائف على الصحة

بعض الوظائف أخطر على صحة الإنسان من الأخرى، فمثلا الطبيب في المستشفي يكون عرضة للإصابة بالأمراض المعدية أكثر من المحامي الذي يعمل في مكتب.

ومن أجل تحديد أكثر الوظائف والمهن خطورة على الصحة، تم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل هي: التعرض للملوثات، والتعرض للأمراض والعدوى، والتعرض لظروف العمل الخطرة، والتعرض للإشعاع، والتعرض لمخاطر الإصابات مثل الجروح والحروق الطفيفة، والوقت المنقضي في الجلوس (لأن الدرسات تشير إلى أن قلة النشاط الحركي وكثرة الجلوس تؤثر سلبا على الصحة العامة وتؤدي إلى الوفاة المبكرة.)، وفقا لموقع الإندبندنت البريطاني.

وبقياس هذه العوامل على مقياس يبدأ من الصفر وينتهي إلى 100، يمكن تحديد الوظائف الأكثر خطرا على الصحة، وهي كالتالي:

10- مساعد الجراح وما يتعلق به من مهن

وظائف خطرة -10 مساعد الجراح

مدى الخطورة الصحية: 57,3

العمل: يساعد الطبيب أو الجراح في إجراء العمليات، ويثقوم بعمل الاختبارات المعملية الطبية.

أهم عوامل الخطورة:

- التعرض للأمراض والعدوى: 88

- التعرض للملوثات: 80

- التعرض للظروف الخطرة: 69

9- مهندس المحركات الثابتة ومشغل الغلايات

وظائف خطرة -9 مهندس معدات ثابتة

مدى الخطورة الصحية: 57,7

العمل: تشغيل وصيانة المحركات الثابتة والمراجل أو المعدات الميكانيكية الأخرى التي تقدم الخدمات للمباني أو العمليات الصناعية.

أهم عوامل الخطورة:

- التعرض للملوثات: 99

- التعرض للظروف الخطرة: 89

- التعرض للحروق الطفيفة والجروح واللسعات: 84

8- مشغل وحدات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي

وظائف خطرة -8 مشغل محطات المياه والصرف الصحي

مدى الخطورة الصحية: 58,2

العمل: تشغيل والتحكم في وحدات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، بكل معداتها، غالبا عبر لوحات تحكم خاصة.

أهم عوامل الخطورة:

- التعرض للملوثات: 97

- التعرض للظروف الخطرة: 80

- التعرض للحروق الطفيفة والجروح واللسعات: 74

7- فني إعداد شرائح الأنسجة المعملية

وظائف خطرة -7 فني إعداد شرائح الأنسجة المعملية

مدى الخطورة الصحية: 59

العمل: إعداد شرائح الأنسجة من أجل فحصها تحت الميكروسكوب وتشخيص الحالة على يد إخصائي علم الأمراض.

أهم عوامل الخطورة:

- التعرض للظروف الخطرة: 88

- التعرض للملوثات: 76

- التعرض للأمراض والعدوى: 75

6- مفتش الجمارك والهجرة

وظائف خطرة -6 الجمارك

مدى الخطورة الصحية: 59,3

العمل: فحص وتفتيش الأشخاص والشاحنات والبضائع التي تدخل البلد أو تخرج منها للكشف عن المخالفات.

أهم عوامل الخطورة:

- التعرض للملوثات: 78

- التعرض للأمراض والعدوى: 63

- التعرض للإشعاع: 62

5- طبيب الأرجل

وظائف خطرة -5 طبيب الأرجل

مدى الخطورة الصحية: 60,2

العمل: فحص وعلاج الأمراض والتشوهات الخاصة بالأقدام.

أهم عوامل الخطورة:

- التعرض للأمراض والعدوى: 87

- التعرض للإشعاع: 69

- التعرض للملوثات: 67

4- الطبيب البيطري ومساعده وما يتعلق به

وظائف خطرة -4 طبيب بيطري

مدى الخطورة الصحية: 60,3

العمل: تشخيص وعلاج أمراض وجروح الحيوانات وإجراء الاختبارات الطبية في المعمل لاستخدامها في العلاج.

أهم عوامل الخطورة:

- التعرض للأمراض والعدوى: 81

- التعرض للحروق الطفيفة والجروح واللسعات: 75

- التعرض للملوثات: 74

3- طبيب التخدير ومساعده وما يتعلق به

مدى الخطورة الصحية: 62,3

العمل: استخدام المواد المخدرة والمهدئة خلال الإجراءات الطبية، ومساعدة المرضى للإفاقة من التخدير.

أهم عوامل الخطورة:

- التعرض للأمراض والعدوى: 94

- التعرض للملوثات: 80

- التعرض للإشعاع: 74

2- مضيفة الطيران

وظائف خطرة -2 مضيفة الطيران

مدى الخطورة الصحية: 62,3

العمل: تقديم الخدمات التي تساعد في الحفاظ على أمن وسلامة وراحة ركاب الطائرة خلال الرحلة الجوية.

أهم عوامل الخطورة:

- العرض للملوثات: 88

- التعرض للأمراض والعدوى: 77

- التعرض للحروق الطفيفة والجروح واللسعات: 69

1- طبيب الأسنان ومساعده وما يتعلق به

وظائف خطرة -1 طبيب الأسنان

مدى الخطورة الصحية: 65,4

العمل: تشخيص وعلاج أمراض وجروح وتشوهات الأسنان واللثة.

أهم عوامل الخطورة:

- التعرض للملوثات: 84

- التعرض للأمراض والعدوى: 75

- التعرض لمخاطر كثرة الجلوس: 67