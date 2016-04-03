« الأونروا »: المباحثات جارية لإعادة إدخال « الأسمنت » لقطاع غزة

قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « أونروا » في قطاع غزة، « بو شاك »، « إن مسئولين أُممين، وفلسطينيين، يجرون مباحثات مع السلطات الإسرائيلية، لتجديد إدخال »الإسمنت« إلى غزة ».

وأضاف « بو شاك »، خلال مؤتمر عقده اليوم، في مقرّ وكالة أونروا بمدينة غزة:« نأمل أن يتم حل قضية توريد الإسمنت لقطاع غزة لصالح المشاريع الخاصة، في القريب العاجل، لأنها قضية مهمة بالنسبة لإعادة إعمار القطاع ».

يذكر أن سلطات الاحتلال قد أوقفت إدخال الإسمنت لصالح المشاريع الخاصة في قطاع عزة دون إبداء الأسباب.

وقال « بو شاك » « إن عدد المنازل التي ستعيد »أونروا« بنائها مع نهاية عام 2016، سيبلغ حوالي »ألف« منزل، من المنازل المدمرة كلياً ».

وأوضح « بو شاك » أن أكثر من (700) عائلة في قطاع غزة استلمت مؤخراً، دفعات مالية، للبدء بإعمار منازلها التي دمّرتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة، تدميراً كلياً.

يذكر أنه في الحرب الأخيرة على القطاع قد هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.