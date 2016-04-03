الامم المتحدة ترفض اقامة معرضا لاسرائيل داخل مقرها

رفضت الأمم المتحدة إقامة معرض « إسرائيلي » في مقرها في جنيف، اليوم الاثنين، بعنوان « الصهيونية والقدس » ومن ضمن المعروضات صور ومقتنيات لسكانها الفلسطينيين.

ووجَّهَ، سفير « إسرائيل » في الأمم المتحدة، داني دانون رسالة للأمين العام للجمعية العمومية، بان كي مون، محتجا على الرفض، قائلاً: « إذا لم تعدلوا عن قراركم، فسوف نقيم المعرض في مكان آخر، ونعلن فيه رفضكم السخيف »، مضيفاً « إن حظر المعرض هو محاولة لتقويض وجود »إسرائيل« كدولة للشعب اليهودي ».

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية أصدرت قرارا قبل أربعين عاما باعتبار الصهيونية حركة عنصرية، ثم نجحت « إسرائيل » في إلغاء القرار بعد ست عشرة سنة.