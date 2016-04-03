هاشتاغ (#الشلاليط_الاربعة) يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ما إن انطلق وسم (#الشلاليط_الاربعة) عبر مقطع الفيديو الذي رصدت فيه وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بعض الردود الهزلية عن حياة الجنود الاسرائيليين الأسرى في القطاع، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في تناقل مقطع الفيديو و (الهاشتاغ).

وجاء فيديو (الشلاليط الاربعة) بعد كلمة الناطق باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام أبو عبيدة، الذي ظهر خلالها صورة لأربعة جنود اسرائيليين، وقد نفى أبو عبيدة أي مفاوضات مع الاحتلال بشأن الجنود.

الكثير من الصفحات الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة للحسابات الشخصية للأفراد تناقلوا وسم (#الشلاليط_الأربعة)، ساخرين من حال الجنود الأربعة، ومتخليين لحياتهم في قطاع غزة ومكان تواجدهم بصورة ساخرة.

وغرد بعض الأفراد، عبر الوسم بعبارات مؤيدة للمقاومة، ومطالبة إياهم بالافراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل هؤلاء الجنود، ولا زال وسم (الشلاليط الاربعة) من أكثر الأوسمة تداولاً في فلسطين.

رابط الفيديو: مــــــــــن هُنــــــــــــــا

































