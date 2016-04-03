فتح تؤكد استمرار انتخابات « المناطق التنظيمية » بغزة

أكد زكريا الاغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الأحد، أن انتخابات « المناطق التنظيمية » في إقليم شرق غزة ستستمر وفقا للأصول المتبعة، معربا عن رفضه للتعرض لأي عضو في الحركة تحت أي مبرر كان.

وقال الاغا أن « قرار استكمال الانتخابات اتخذ ولا يمكن الرجوع عنه »، وأن الهدف منه مواصلة العملية الديمقراطية داخل الأطر التنظيمية وفقا للنظام الأساسي المعمول به تحضيرا للمؤتمر السابع.

وشدد على ضرورة محاسبة كل من يعتدي على أي عضو بالحركة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاعتداء على العضو أحمد الحداد، « وسيُتخذ القرار المناسب ضد المعتدين »، حسب قوله.

وجدد تأكيده على أن قيادة فتح بغزة لن تخضع لأي ابتزاز أو أي محاولة لعرقلة الانتخابات.

ورحب أمناء السر في المناطق التنظيمية بإقليم شرق غزة، بموقف قيادة فتح بغزة الاستمرار في الانتخابات، مثمنين موقف القيادة من واقعة الاعتداء على الحداد ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.