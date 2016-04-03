نتنياهو يكذب على كيري: « نحن لا نعدم الشبان الفلسطينيين »

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري احتج خلالها على مطالبة عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بوقف المساعدات العسكرية « لإسرائيل » إذا ان القوات « الإسرائيلية » تنتهك حقوق الإنسان.

وأعرب نتنياهو وفقا لإذاعة الاحتلال , عن أمله في ان توضح وزارة الخارجية الأمريكية لهؤلاء السياسيين ان « اسرائيل » لا تعدم شبان فلسطينيين، وإنها تستنفد جميع الإجراءات القضائية لدى ظهور حوادث غير عادية.

ويذكر ان السيناتور الديمقراطي البارز باتريك ليهي وأعضاء من مجلس النواب دعوا الإدارة الأمريكية الى التحقيق في شبهات بقيام قوات الحرب الإسرائيلية بإعدامات ميدانية لشبان فلسطينيين دون تقديمهم للمحاكمة وقد طالب 11 سناتور كيري فتح تحقيق ضد « إسرائيل ».