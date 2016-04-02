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وفاة إعلامي مصري بعد صراع مع المرض

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:02 - 02 ابريل 2016
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توفي عميد كلية الإعلام في جامعة القاهرة الأسبق الكاتب الدكتور فاروق أبو زيد عن عمر يناهز 75 عاماً اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

ونعى وزير الثقافة المصري حلمي النمنم الدكتور فاروق أبو زيد، قائلاً أنه « يعد واحداً من أبرز أساتذة الإعلام في مصر والعالم العربي، وأحد أهم الخبراء في مجال تقييم الأداء الإعلامي وتطويره ».

وأشار إلى أنه كان يمتلك رؤى بارزة في مجال الصحافة والقضايا المختلفة، وتتلمذ على يديه آلاف الصحافيين والإعلاميين. وللدكتور فاروق أبو زيد مؤلفات عدة أبرزها كتاب « فن الكتابة الصحافية ».

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