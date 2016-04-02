المصري: القسام يستعد لتبييض السجون من الأسرى

قال القيادي في حركة حماس مشيري المصري، اليوم السبت، إن كتائب القسام الجناح العسكري للحركة تستعد لتبييض السجون من الأسرى بعقد مزيد من الصفقات.

وبين المصري في كلمةً له خلال حفل للحركة النسائية بحماس في بلدة بيت حانون، أن القسام لن يقف عند صفقة “وفاء الأحرار 1” التي تمت منذ سنوات، بل يتجهز لصفقة “وفاء الأحرار 2 و3 و4 حتى تبييض كافة السجون”. ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من نفي الناطق باسم كتائب القسام وجود أي اتصالات بشأن الجنود المفقودين بغزة.

وشدد على أن حركته لا ترغب في الحرب مع الاحتلال، لكن إذا فرضت عليها فستفاجئ الجميع بقدراتها العسكرية