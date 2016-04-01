لبنان: الأمن يوقف أخطر شبكة للإتجار بالبشر وتحرر 75 فتاة أغلبهن سوريات

أعلنت قوى الأمن الداخلي، أنه من خلال عملية أمنية نوعية، تمكنت من كشف وتوقيف مجموعة أشخاص، في محلة جونيه شرق بيروت، يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان، وتحرير خمسٍ وسبعين فتاة معظمهن من الجنسية السورية، تعرَّضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن وغيرها من الأساليب.

وبحسب بيان قوى الأمن فقد جرت عملية التوقيف على مرحلتين، حيث تمت مداهمة عددٍ من الملاهي الليلية والشقق التي تستخدم لإيواء الفتيات وتمَّ تحريرهن، وبعضهن تعرضن للتشويه الجسدي نتيجة التعذيب، وتمَّ إلقاء القبض على عشرة رجال وثماني عاملات بصفة حارسات تعملنَ على حراسة وإدارة هذه الشقق، فيما لا يزال اثنان من الذين يديرون هذه الشبكة متواريين عن الأنظار.

وأشارت الى أنه تم تسليم الفتيات إلى عدد من الجمعيات بناء على إشارة القضاء المختص، فيما التحقيق مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة والمشاركين في هذه العملية. وأكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزيف مسلم ان « شبكات عديدة للاتجاء بالبشر أوقفت في السابق لكن الشبكة التي اوقفت في جونية هي أخطرها حتماً ».