الاحتلال يفرج عن الأسير المجاهد محمود التلاحمة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد محمود عبدالحليم محمود التلاحمة (24 عاماً)؛ وذلك بعد أمضى ستة أشهر في سجون الاحتلال على ذمة الاعتقال الإداري

. وكانت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المحرر محمود التلاحمة بتاريخ 22/10/2015م.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمود التلاحمة ولد بتاريخ 14/07/1992م، وهو أعزب؛ ومن بلدة دورا قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة؛ وهو شقيق الشهيد ضياء التلاحمة الذي استشهد بتاريخ 23/09/2015م، أثناء تنفيذه عملية جهادية؛ وكان لاستشهاده الأثر الكبير في اندلاع الانتفاضة المباركة؛ وسبق أن أمضى عام في سجون الاحتلال خلال اعتقال سابق؛ وهو حاصل على بكالوريوس حقوق من جامعة النجاح الوطنية، وكذلك هو شقيق الأسير محمد التلاحمة القابع في سجن النقب على ذمة الاعتقال الإداري والذي اعتقله الاحتلال إلى جانب شقيقه المحرر محمود بعد استشهاد شقيقهما ضياء رحمه الله فيما كان شقيهم الأكبر المحرر عمر معتقل على ذمة الاعتقال الإداري منذ عامين.

من جهتها تتقدم مؤسسة مهجة القدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر محمود التلاحمة وعائلته المجاهدة؛ متمنية الإفراج العاجل عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال.