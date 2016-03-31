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الاحتلال يهدم منزل الشهيد ايهاب مسودة في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 04:13 - 31 مارس 2016
هدم هدم
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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، منزل الشهيد ايهاب مسودة في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت المصادر ان الاحتلال أغلق كافة مداخل جبل الشريف وانتشر بكثافة في محيط منزل الشهيدين ايهاب فتحي مسوده والذي نفذ عملية طعن قرب حاجز ابو الريش في المنطقة الجنوبية من الخليل حيث قام بطعن احد الجنود في 2015/12/7. وعبد الرحمن يسري مسوده والذي استشهد في شارع الشهداء بعد اطلاق الرصاص عليه من قبل جنود الاحتلال بحجة محاولة طعن أحد الجنود بتاريخ 2015/12/9.

وكانت سلطات إلاحتلال قررت في وقت سابق هدم منزل الشهيدين.

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