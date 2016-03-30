الاحتلال يغلق التحقيق ويبرئ قاتل الفتيين أبو ظاهر ونوارة

ذكر موقع صحيفة « هآرتس » العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن النيابة العسكرية الإسرائيلية أغلقت ملف التحقيق في قضية قتل الفتيين محمد أبو ظاهر ونديم نوارة ايار/مايو من عام 2014 على ايدي جنود الاحتلال في رام الله.

وبحسب موقع « هآرتس »، فإن النيابة العسكرية ادعت « عدم كفاية الادلة اللازمة للتحقيق في ظروف الحادثة ».

واوضحت الصحيفة أنه وبالرغم من عملية إطلاق النار الموثقة بالفيديو والتي تظهر ان عملية القتل تمت بصورة متعمدة فإن إغلاق القضية يعني « تبرئة الجندي من قتل الفتى أبو ظاهر ورفيقه نديم نوارة » اللذين استشهدا في بيتونيا خلال تظاهرة في ذكرى النكبة.

وأشارت « هآرتس » إلى أن الفيديو الذي وثقه مصورون وكاميرات مراقبة فلسطينية يُظهر أن الفتيين لم يشكلا أي خطر على الجنود قبل أن يبادر احد الجنود بإطلاق النار عليهما بشكل متعمد ما ادى لاستشهادهما.

فيديو يظهر كيف قتل جنود الاحتلال الفتيين نديم نوارة ومحمد ابو ظاهر