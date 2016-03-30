الجامعة العربية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الضغط على « إسرائيل »، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني للأراضي الفلسطينية.

وطالبت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة لمناسبة « يوم الأرض » اليوم الأربعاء، بوقف ممارسات الاحتلال التي تدمر الجهود السلمية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأكدت أن لا سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، محذرة من خطورة فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، ما يهدد السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقالت: تحل علينا اليوم الذكرى الأربعين ليوم الأرض، ففي الثلاثين من آذار/ مارس 1976، هب الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والتجمعات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، ضد الاحتلال الإسرائيلي، واتخذت الهبة الشعبية الفلسطينية شكل إضراب شامل ومظاهرات شعبية عارمة، أعملت خلالها قوات الاحتلال قتلاً وإرهاباً بالفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين، هذا إضافة لمئات الجرحى والمصابين واعتقال الآلاف.

وأشارت إلى أن السبب المباشر لهبة « يوم الأرض » هو قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها، لتخصيصها للمستوطنات الإسرائيلية في سياق مخطط تهويد الجليل.

وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1948 وفي سياق ممارساتها العنصرية المتمثلة بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، دمرت حوالي 418 قرية عربية بما فيها من مساكن ومساجد وكنائس ومعالم تاريخية تدميراً كاملاً، ومنعت أهلها من العودة إليها، وما يزال أهلها والذين يبلغ تعدادهم أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة لاجئين في بلادهم داخل أراضي عام 1948.

وشددت الجامعة العربية على أن « يوم الأرض » سيبقى يوما وطنيا يحييه الشعب الفلسطيني كل عام في ذكراه، تعبيراً عن تمسكه بأرضه واستعداده لتقديم التضحيات دفاعاً عنها، وفي مواجهة المشروع الإسرائيلي القائم على السيطرة على الأرض الفلسطينية وتهويدها، والتنكر لحقوقه المشروعة والتي أكدتها المواثيق والقوانين الدولية، مناضلاً من أجل هذه الحقوق في وجه السياسات والممارسات العنصرية الإسرائيلية وأهدافها.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تأتي في وقت يتزايد فيه النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وعملية التطهير العرقي الجارية في القدس وفصلها عن بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة، واستمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى.

وأضافت أن هذه المناسبة تأتي في وقت تشتد فيه حملات المصادرة والاقتلاع وهدم البيوت التي تصعدها الحكومة الإسرائيلية ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، والتي تترافق مع تزايد التشريعات العنصرية المعادية لهم.

ووجهت الأمانة العامة للجامعة تحية إعزاز للنضال البطولي للشعب الفلسطيني في كل مكان لتمسكه بأرضه وتشبثه بها، وما قدمه من تضحيات جسام وشهداء وجرحى وأسرى في سبيل وطنه وأرضه دفاعاً عن حقوقه المشروعة وهويته الراسخة.

وطالبت المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية ذات الصلة، بكشف الممارسات العنصرية للحكومة الإسرائيلية، واستهدافها للهوية والأرض والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 1948 والتضامن مع نضالهم المشروع .