الاتحاد الإسلامي يطالب بفتح تحقيق دولي باستيلاء الاحتلال على أرضنا

طالب الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الفلسطينيين- الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي باستيلاء الاحتلال عنوة على أراضي الفلسطينيين.

كما دعا الاتحاد في بيان صحفي في ذكرى يوم الأرض، أحرار العالم منظمات ودول ومؤسسات ومجتمعات ومؤسسات باتخاذ موقف واضح وصريح باستنكار واستهجان ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ويستذكر شعبنا الفلسطيني في هذا حلقة جديدة من حلقات مسلسل جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقه شبعاً وأرضاً، حيث يُحيوا ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي تعود أحداثه المريرة لسنة 1976 .

وأشار الاتحاد، إلى أنه في هذا اليوم الوطني الخالد، مازالت ترتوي به الأرض بدماء الشهداء والجرحى، نجدد الوفاء والعهد لمسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقلب الأمة، لبوابة السماء على الأرض إلى فلسطين وقلبها القدس، مؤكداً على استمرار تمسكنا بخيار المقاومة بكافة أشكالها حتى إنهاء الاحتلال من فوق أراضينا.

وأكد الاتحاد الإسلامي، على عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي بوجوده في فلسطين، وعلى أنه من حقنا مقاومتنا له بكافة أشكال المقاومة.

وشدد الاتحاد، على وحدة الوطن، وأن فلسطين كل فلسطين هي ملك للفلسطينيين، وعلى تمسكه بخيار المقاومة حتى إنهاء الاحتلال وطرده من أرضنا.

وطالب الاتحاد الأخوة الأشقاء طرفي الانقسام بالعمل الجاد والحقيقي على إنهاء الانقسام والالتفاف حول مصالح الشعب والوطن والتوحد في مواجهة المحتل.

وذكر الاتحاد في بيانه، قيام الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين بشكل تعسفي ودون أي حق قانوني أو شرعي، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون واعتبروه سلوك إجرامي بحقهم مما دفعهم على مقاومة المحتل الإسرائيلي بكل ما امتلكوه من قوة، حيث عمت الشوارع الفلسطينية إضرابات ومظاهرات من الجليل وحتى النقب المحتلين سنة 1948، مطالبين بحقوهم الشرعية ورافضين وجود المحتل وممارساته الوحشية بحقهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المدنيين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي مما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة جرحى، فكان يوم الأرض.