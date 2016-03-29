القيادي الزهار ينفي ما نسب إليه من إدانة لحزب الله

نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » د. محمود الزهار ما نسب إليه من إدانة لحزب الله في صحيفه الشرق القطريه يوم الأحد الموافق 27/3/2016.
وأكد ان ما نسب إليه حول إدانته لتدخل حزب الله في الشؤون العربية « غير صحيح ».
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