عودة يرد على ديختر: « سنبقى شوكة في حلقكم »

قال رئيس حزب القائمة العربية المشتركة أيمن عودة خلال مقابله مع ,موقع يديعوت , في رده على هجوم رئيس الشاباك الأسبق أفي ديختر له ليلة أمس , « سنبقي شوكة في حلق يكرهنا » فقانون تعليق عضوية النواب العرب قانون عنصري يسمح بإهدار دمائنا وهو قانون غير ديمقراطي.

وبينت يديعوت ان عضو الكنيست عن حزب الليكود أفي ديختر هاجم الليلة الماضية ، أمس الاثنين، رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة إثر تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها ديختر بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين, بما في ذلك قتل قيادات فلسطينية بارزة منها الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي.

وتعرض عودة للتوبيخ من ما يسمى لجنة الأخلاقيات في الكنيست على إثر تصريحاته التي قال فيها أيضا أن في الكنيست أشخاص أصدروا الأوامر لقتل قادة الشعب الفلسطيني.