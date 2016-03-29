ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة الأسرى، أن ستة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 29 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

من مدينة بيت لحم/ الأسير محمد عيسى محمد معالي (38 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 12 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير علاء الدين علي محمد عبد الكريم (33 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 12 عامًا في السجون الصهيونية.

ومن مدينة نابلس/ الأسير باهر بركات صالح عشة (37 عامًا) المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عبد الله محمد محمود عبيد (27 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

ومن مدينة رام الله/ الأسير محمد رفيق علي نخلة (31 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد سمير أحمد حمودة (34 عامًا) المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 11 عامًا في السجون.