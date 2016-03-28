مصدر أميركي: إصابة شرطي واعتقال مطلق النار في مبنى الزوار بالكونغرس

اغلق البيت الابيض ومقر الكونغرس الاميركي الاثنين بسبب وجود شخص مسلح في مبنى الكابيتول، وفق ما افاد مصدر في الشرطة.

وقالت وسائل اعلام محلية انه تم اعتقال الشخص المذكور وتحدث بعضها عن اصابة عنصر في الشرطة.

وكتبت شرطة العاصمة واشنطن على تويتر « لم يعد هناك تهديد فعلي للجمهور ».

لكن شرطة مجلس الشيوخ قالت عبر الموقع نفسه ان مبنى الكابيتول الذي يشكل مقرا لمجلسي الشيوخ والنواب يبقى مغلقا « فيما تجري شرطة الكابيتول تحقيقا ».

والمبنى لا يشهد اي نشاط بسبب عطلة الفصح.

وكانت رسالة تحذير داخلية اوردت في وقت سابق انه تم اغلاق الكابيتول « اثر معلومات عن اطلاق عيارات نارية في مركز الزوار » التابع له.

ونقل مراسل لفرانس برس انه تم ايضا اغلاق البيت الابيض ومنع موظفوه من الدخول والخروج.