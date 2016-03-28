تراجع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل

شهد الدولار الأمريكي اليوم تراجعاً ملحوظاً مقابل الشيكل، وفي هذا المجال، قال الخبير المالي وأستاذ المال والأعمال بجامعة الإسراء بغزة، أمين أبو عيشة، لوكالة « فلسطين اليوم الإخبارية »، أن هذا التراجع يعود لإقدام البنك المركزي الاسرائيلي اليوم، بتثبيت سعر الفائدة على الشيكل لمستويات .010% ، وهذا يعني إضعافاً للدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي.

وتابع أبو عيشة، في هذا المجال، القول أن التباطؤ العالمي وتحديداً في القطاعيين الصناعي والتجاري أديا معا إلى إضعاف العملة الدولارية وإلى زيادة درجات التشاؤم بشأن أكبر اقتصاد في العالم « الأمريكي » كما أخرت هذه البيانات من الزيادات المقررة على العملة الدولارية خلال وقت لاحق من هذا العام .

الجدير ذكره، وحسب أبو عيشة، أن الفيدرالي الأمريكي أقر الزيادة الأولي لسعر الفائدة على الدولار مع نهاية العام 2015 وتحديداً في شهر ديسمبر / كانون أول العام الماضي، حيث ارتفعت من مستويات 0.25% الي مستويات 0.005% ، كما كان من المقرر الزيادة لاحقا مع العام 2016، وحسب رئيسة الفيدرالي الأمريكي « جانيت لين »، لمستويات 1.4% مع نهاية العام 2016 وبشكل متدحرج ولأربع مرات أو ثلاث مرات أخري، لكن سوء البيانات التوظيفية للاقتصاد الأمريكي أرجعت وأجلت هذا الرفع، وهو ما عمل على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الست ، كما شهد اليورو تحسناً مقابل الدولار الأمريكي، ووصل سعر الصرف اليوم الاثنين لمستويات 1.12 ، رغم إقرار ماريو دراغي محافظ المركزي الأوروبي في وقت سابق استمرارية التحفيز الكمي لمنطقة الـ 19 « منطقة اليورو » .

وفي الختام أقر أبوعيشة، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للمركزي الأمريكي هذا الأسبوع سيحددا الاتجاه المستقبلي للدولار وللفائدة الأمريكية ارتفاعا من عدمه، ليس فقط مقابل الشيكل بل مقابل كل العملات الأجنبية.

وتوقع أبو عيشة، تداولاً للشيكل ادني 3.85 مقابل الدولار الأمريكي، رغم مستويات التداول الغير طبيعية بغزة وإقدام البنوك على اللعب في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي وإغلاق حسابات بنكية بالدولار الأمريكي ، وبهذا الأمر طالب أبو عيشة سلطة النقد الفلسطينية، ودائرة الرقبة على البنوك بضبط الأمر .