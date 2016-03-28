ثابت: غداً انقطاع للتيار الكهريائي لأعمال الصيانة في الجانب المصري

ذكرت مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة، محمد ثابت، مساء اليوم، انه سيتم فصل الخطوط المصرية غدا الثلاثاء من الساعة السادسة صباحا لأعمال صيانة من قبل شركة الكهرباء المصرية.

وأوضح ثابت ،أن هذا الفصل يتزامن مع فصل آخر لخطي الشعب وبغداد المغذيان لمحافظة غزة من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن مجموع ما سيفقد من طاقة الخطوط المصرية 25 ميجاوات، والخطوط الإسرائيلية 24 ميجاوات، بالإضافة إلى المولد المتوقف منذ يومين في محطة التوليد والذي يزودنا بطاقة تقريبا 25 ميجاوات، الأمر الذي سيرفع العجز للمستوي كبير.

وحذرت شركة الكهرباء، من كارثة إنسانية نتيجة هذا النقص الشديد في الطاقة، حيث أن هذا التأثير سيطال كافة القطاعات الحيوية في قطاع غزة، وستتوقف الكثير من الخدمات اللوجستية المقدمة للمواطنين.