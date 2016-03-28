ديختر يهاجم عودة بالعربية: « الله بيحاسب يا أيمن »

هاجم عضو الكنيست عن حزب الليكود آفي ديختر، اليوم الاثنين، رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة إثر تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها ديختر بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بما في ذلك قتل قيادات فلسطينية بارزة منها الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي.

تعرض عودة للتوبيخ من ما يسمى لجنة الأخلاقيات في الكنيست على إثر تصريحاته التي قال فيها أيضا أن في الكنيست أشخاص أصدروا الأوامر لقتل قادة الشعب الفلسطيني. في إشارة منه إلى ديختر الذي كان مسؤلا عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي « الشاباك » آنذاك.

ولم يمر ديختر مرور الكرام عن تلك التصريحات حتى أثار ضجة في الكنيست مساء اليوم، حين تحدث بعض الجمل بالعربية وقال موجها كلامه إلى عودة الذي لم يظهر في القاعة حينها « الله بيحاسب يا أيمن ». مضيفا « يوما ما سترحب بكم أبواب جهنم، وسوف تجد الشيخ ياسين والرنتيسي والشقاقي وعناصر حماس والجهاد بانتظاركم ».

وأضاف « جميع الدول العربية أعلنت حزب الله منظمة إرهابية، ولكنك تضع يدك في أيدي هؤلاء القتلة الذين يشاركون في قتل 50 مليون عربي في سوريا ».

وتابع « اتهموني بأنني قتلت الشيخ ياسين والرنتيسي والشقاقي وقيادات حماس والجهاد الإسلامي، وأنت تعلم أن جميع هؤلاء إرهابيين قتلوا مئات الإسرائيليين، وتصفيتهم كانت لمنع مزيد من الإرهاب الذي كان يضرب المناطق التي تسكن فيها بحيفا ويقتلون العرب جنبا إلى جنب مع الدروز واليهود ».

وواصل مخاطبا عودة مرةً أخرى باللغة العربية، قائلا « لسانك حصانك إن صنتوا صانك وإن خنتوا خانك، وأنت خنت لسانك وعلى خيانة اللسان الثمن غالي ».

وبينما أنهى كلمته بهذه الكلمات هاجمه النواب العرب، فيما رحب به عدد من أعضاء كتلة الليكود.