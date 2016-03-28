« حماس » تدعو الحكومة لإلغاء ضريبة البلو بالكامل عن وقود محطة التوليد

دعا الناطق باسم حركة « حماس » سامي ابو زهري الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة إلغاء ضريبة « البلو » بالكامل عن الوقود الخاص بمحطة توليد غزة والالتزام بالقرار السابق الصادر عنها حول إعفاء غزة من هذه الضريبة.

وقال ابو زهري في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه إن « فرض نسبة 50% من ضريبة البلو على وقود توليد كهرباء غزة يؤدي إلى عدم القدرة على شراء الوقود الكافي لتشغيل المحطة وهو ما يراكم معاناة غزة ويفاقم من أزمة الكهرباء ».

ودعا الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات جدية لبدء مشروع ربط كهرباء غزة بالخط 161، لتوفير حل جذري لأزمة الكهرباء في قطاع غزة مع التأكيد أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار تعطيل بدء هذا المشروع.