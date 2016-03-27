مكسيكيون يحرقون دمى لـ ترامب

أحرق مكسيكيون يحتفلون بأحد طقوس عيد القيامة دمى لدونالد ترامب المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية الذي أثارت تصريحاته المناهضة للهجرة غضبا في المكسيك.

ووفقا لريترز، فقد تجمع المئات من سكان حي لا ميرسيد الفقير في مكسيكو سيتي الليلة الماضية ورددوا « الموت » وعدة شتائم وهم يشاهدون انفجار دمية مبتسمة لترامب ألبسوها سترة زرقاء ورابطة عنق حمراء ووضعوا لها الشعر الأشقر الذي يشتهر به الملياردير الأميركي المثير الجدل.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم إحراق دمى المرشح الجمهوري المحتمل في مختلف أنحاء المكسيك.

وقال فيليبي ليناريس الذي صنع دمية ترامب « منذ أن بدأ حملته وبدأ الحديث عن المهاجرين والمكسيك والمكسيكيين، قلت إنه يجب علي أن أنال من هذا الرجل. »

ووجه ترامب الذي يتصدر سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر انتقادات للمكسيك، وتعهد في حملته الانتخابية بتشييد جدار على طول الحدود الأمريكية الجنوبية لإبعاد المهاجرين بشكل غير مشروع ومنع تهريب المخدرات، وذكر أنه سيجعل المكسيك تتحمل ثمن بناء الجدار.