جامعة فلسطين تفتتح حملة التبرعات لمركز الحسن للسرطان

افتتح رئيس مجلس إدارة جامعة فلسطين، المهندس عماد الأغا اليوم، حملة جمع التبرعات لصالح مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، التي تنفذها الجامعة.

وأكّد الأغا، أن « هذه الحملة تأتي ضمن اهتمام الجامعة بالجوانب الاجتماعية، وخاصة ان أبناء فلسطين بحاجة ماسة لمركز يرعى مرضى السرطان، خصوصاً في ظل تزايد أعداد المصابين به وتكاليفه العالية.

وأوضح انه »تم افتتاح صندوق تبرع من اجل مركز الحسن للسرطان ظهر اليوم، وفي خطوة لدعم هذا الصرح الطبي الكبير الذي يأتي تلبية لاحتياجات الشعب الفلسطيني، والحملة ستستمر في الجامعة بفروعها الثلاث لحين البدء بأعمال البناء وتسليم حصيلة التبرعات للقائمين علي المشروع, ولا يقتصر التبرع على العاملين في الجامعة، بل لكل من يحب الدعم والمساعدة حتى يرى هذا الصرح النور« .

بدوره قال، رئيس الجامعة الدكتور سالم صباح، أن »تدشين هذه الحملة يحاكي تعريف العملية الأكاديمية الشاملة من حيث الاهتمام وتواصل المؤسسات الأكاديمية تجاه التواصل المجتمعي، والجامعة بهذه الحملة تمارس نشاط أكاديمي معرفي شامل« .

من جانبه أشار، النائب الأكاديمي محمود العجرمي، أن الحملة ستأتي بالنفع ليس فقط من ناحية توفير العناية الطبية للمرضى، بل ستساهم في بناء قدرات الكوادر الطبية الفلسطينية، ومن المتوقع ان يكون للمؤسسات الأكاديمية دوراً قيادياً في هذا الشأن ».

يشار أن موظفي الجامعة الأكاديميين والإداريين ساهموا في هذه الحملة، عن طريق التبرع بيوم عمل كامل من أجل هذا الصرح, وقام مجموعة من الطلبة بالتبرع.