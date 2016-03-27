الأمين العام لحركة الجهاد د.رمضان شلح يهنئ مفجر ثورة السكاكين في غزة

تقدم الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، بالتهنئة القلبية الحارة إلى مفجر ثورة السكاكين في ثمانينات القرن الماضي بقطاع غزة المجاهد خالد الجعيدي بمناسبة مولوده الجديد.

وقد أطلق الجعيدي على نجله اسم يوسف، تيمناً بسيدنا يوسف عليه السلام الذي تعلم منه الصبر والسلون أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 24/12/1986 حتى صفقة شاليط عام 2010.

وتمكن الجعيدي في عام 1986 من قتل ثلاث صهاينة « حاييم عزران، أبراهام أبو غوش، يسرائيل كثرو » بطعنهم بالسكين ، فيما أصاب المستوطن « شوبلي » بشلل وذلك في عمليات متفرقة قام بها في سوق فراس والساحة وعسقولة بغزة، وعد حينها مفجر ثورة السكاكين في القطاع.