دراسة: النساء الاكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

أشارت دراسة طبية في بريطانيا إلى أن نحو 75 في المئة من النساء لديهن عامل خطر واحد أو عدة عوامل خطر للإصابة بمرض القلب.

وتشمل عوامل الخطر لدى النساء، وهي محددات صحية تقيس العرضة للإصابة، كلا من ارتفاع ضغط الدم والكولسترول وداء السكري وعدم انتظام الدورة الشهرية، وفق ما نقلت صحيفة « دايلي ميل » البريطانية.

وكشف باحثون من معهد « سيدارز سيناي » لأمراض القلب، أن النساء لا يحصلن على إرشادات وتوضيحات كافية بشأن وضعهن الصحي، مما يجعلهن غير مهتمات بالأعراض.

وتدعو الدراسة النساء اللائي يعانين ارتفاعا في ضغط الدم أو الكولسترول إلى إجراء فحوصات منتظمة، وتغيير نمط حياتهن.

وشملت الدراسة ألف امرأة، وطرحت عليهن أسئلة حول وضعهن الصحي، وما إذا كن يلجأن إلى أطباء القلب حين تظهر عليهن أعراض الإصابة.

ووجدت الدراسة أن نساء كثيرات كن في وضع خطر، واكتفى الأطباء بدعوتهن إلى خسارة الوزن فقط، علما بأن وضعهن كان يستدعي العرض على طبيب مختص في القلب.