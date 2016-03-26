كم يتقاضى لاعبو تشيلسي؟

كشفت صحيفة « ديلي ستار » البريطانية، عن الرواتب الأسبوعية التي يتقاضاها لاعبو تشلسي، أحد أغنى الأندية الإنجليزية.

وأصبح تشلسي أكثر أندية إنجلترا إنفاقا على الصفقات الجديدة، منذ استحواز الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عليه عام 2003، كما بات أحد أعلى أندية العالم من حيث رواتب اللاعبين، وانعكس ذلك على نتائج الفريق خلال العقد الماضي، بعد أن حقق لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، وظفر بأول بطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخه عام 2012.

ويتربع البلجيكي إيدن هازارد صانع ألعاب الفريق على عرش قائمة الرواتب في الفريق اللندني، حيث يتقاضى أسبوعيا 200 ألف جنيه إسترليني، بإجمالي 10.4 مليون إسترليني سنويا.

ويأتي دييغو كوستا مهاجم الـ« بلوز » ومنتخب إسبانيا في المركز الثاني في القائمة، براتب أسبوعي يبلغ 185 ألف إسترليني، فيما يحل مواطنه سيسك فابريغاس في المركز الثالث براتب قدره 156 ألف إسترليني أسبوعيا.

أما القائد المخضرم جون تيري فيأتي في المركز الرابع براتب يصل إلى 150 ألف إسترليني أسبوعيا، ثم الكولومبي راداميل فالكاو المعار من موناكو الفرنسي الذي يتقاضى 140 ألف إسترليني كل أسبوع، رغم أنه لا يشارك في المباريات إلا نادرا.

أما باقي لاعبي الفريق فيتقاضون الرواتب التالية أسبوعيا:

ثيبو كورتوا 120 ألف إسترليني

بيدرو رودريغيز 100 ألف إسترليني

أوسكار 90 ألف إسترليني

وليان 85 ألف إسترليني

لويك ريمي 85 ألف إسترليني

غاري كاهيل 85 ألف إسترليني

جون أوبي ميكل 75 ألف إسترليني

سيزار أسبلكويتا 70 ألف إسترليني

نيمانيا ماتيش 70 ألف إسترليني

برانيسلاف إيفانوفيتش 65 ألف إسترليني

أسمير بيغوفيتش 60 ألف إسترليني

كورت زوما 40 ألف إسترليني

بابا رحمن 40 ألف إسترليني

ألكساندر باتو 30 ألف إسترليني

برتراند تراوري 10 آلاف إسترليني

روبن لوفتس تشيك 5 آلاف إسترليني

كينيدي 5 آلاف إسترليني

جمال بلاكمان ألف إسترليني