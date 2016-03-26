كم يتقاضى لاعبو تشيلسي؟

كشفت صحيفة « ديلي ستار » البريطانية، عن الرواتب الأسبوعية التي يتقاضاها لاعبو تشلسي، أحد أغنى الأندية الإنجليزية.
وأصبح تشلسي أكثر أندية إنجلترا إنفاقا على الصفقات الجديدة، منذ استحواز الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عليه عام 2003، كما بات أحد أعلى أندية العالم من حيث رواتب اللاعبين، وانعكس ذلك على نتائج الفريق خلال العقد الماضي، بعد أن حقق لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، وظفر بأول بطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخه عام 2012.
ويتربع البلجيكي إيدن هازارد صانع ألعاب الفريق على عرش قائمة الرواتب في الفريق اللندني، حيث يتقاضى أسبوعيا 200 ألف جنيه إسترليني، بإجمالي 10.4 مليون إسترليني سنويا.
ويأتي دييغو كوستا مهاجم الـ« بلوز » ومنتخب إسبانيا في المركز الثاني في القائمة، براتب أسبوعي يبلغ 185 ألف إسترليني، فيما يحل مواطنه سيسك فابريغاس في المركز الثالث براتب قدره 156 ألف إسترليني أسبوعيا.
أما القائد المخضرم جون تيري فيأتي في المركز الرابع براتب يصل إلى 150 ألف إسترليني أسبوعيا، ثم الكولومبي راداميل فالكاو المعار من موناكو الفرنسي الذي يتقاضى 140 ألف إسترليني كل أسبوع، رغم أنه لا يشارك في المباريات إلا نادرا.
أما باقي لاعبي الفريق فيتقاضون الرواتب التالية أسبوعيا:
ثيبو كورتوا 120 ألف إسترليني
بيدرو رودريغيز 100 ألف إسترليني
أوسكار 90 ألف إسترليني
وليان 85 ألف إسترليني
لويك ريمي 85 ألف إسترليني
غاري كاهيل 85 ألف إسترليني
جون أوبي ميكل 75 ألف إسترليني
سيزار أسبلكويتا 70 ألف إسترليني
نيمانيا ماتيش 70 ألف إسترليني
برانيسلاف إيفانوفيتش 65 ألف إسترليني
أسمير بيغوفيتش 60 ألف إسترليني
كورت زوما 40 ألف إسترليني
بابا رحمن 40 ألف إسترليني
ألكساندر باتو 30 ألف إسترليني
برتراند تراوري 10 آلاف إسترليني
روبن لوفتس تشيك 5 آلاف إسترليني
كينيدي 5 آلاف إسترليني
جمال بلاكمان ألف إسترليني