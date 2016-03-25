أرصاد الاحتلال: ليلة عاصفة على فلسطين وغداً منخفض وأمطار غزيرة

وفقاً لتكهنا الارصاد الجوية الاسرائيلية، فإن الأجواء تكون غائمة مساء اليوم الجمعة، فيما يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة غداً السبت على معظم أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضحت أن الجو أن الجو غائماً في ساعات نهار السبت، ويبدأ سقوط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، فيما تتساقط حبات البرد على بعض المناطق، وسط خشية من حدوث سيول في الوديان المنخفضة، وفي ساعات الليل يكون الجو عاصف وتتساقط أمطار غزيرة.

والأحد يستمر سقوط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وفي ساعات العصر تخف حدة الأمطار ولكن يتواصل سقوطها من حين لآخر، ويكون البحر هائجاً، وسط خشية من حدوث سيول في المناطق المنخفضة.

والاثنين يسجل انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون اجلو بادراً جداً وتتساقط الامطار بغزارة في معظم أرجاء فلسطينية وعلى قمة جبل الشيخ تتساقط ثلوج خفيفة، والبحر يكون هائجاً.

والثلاثاء يكون الجو غائم جزئيا ويطرأ ارتفاع علي درجات الحرارة.