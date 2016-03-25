السلطات المصرية تكشف ملابسات مقتل الطالب الايطالي ريجيني

قالت السلطات المصرية إنها عثرت على قتلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي.

وأوضحت الشرطة المصرية أنها عثرت على متعلقات تعود للطالب الإيطالي القتيل لدى أحد أعضاء عصابة إجرامية قتل في حادث اطلاق نار في وقت سابق الخميس.

وأضافت إن العصابة كانت متخصصة في عمليات اختطاف الاجانب متنكرة بأزياء رجال الشرطة.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن الأجهزة الأمنية عثرت أثناء مداهمتها لأحد المنازل الخاصة بشقيقة أحد المتهمين باختطاف أجانب في مصر، على حقيبة جلد بها جواز السفر الخاص بطالب الدكتوراة الإيطالي ريجيني.

وأضاف المتحدث باسم الداخلية المصرية في بيان للوزارة، إن الحقيبة ضمت متعلقات أخرى لريجيني منها كروت بنكية وبطاقة الجامعة الأمريكية في مصر الخاصة به وبطاقة تعريفه الخاصة بجامعة كامبريدج.

وقد اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي ثم عثر عليه بعد تسعة أيام مقتولا وعلى جثته آثار تعذيب في أحد الطرق الصحراوية بالقرب من العاصمة المصرية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن السلطات المصرية أبلغت فريق المحققين الإيطالي بما تم التوصل إليه في هذا الملف.

وكانت الشرطة المصرية أعلنت قبل ساعات قتلها لأربعة متهمين ينتحلون صفة ضباط شرطة لاختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، وذلك بعد مداهمة الشرطة المصرية لأحد المناطق التي كانوا يقيمون بها، وأثناء المداهمة تبادل أفراد العصابة إطلاق النار مع قوات الأمن ما أدى إلى مقتل المتهمين الأربعة، مشيرة إلى أنه عثر بحوزة المتهمين على بطاقات هوية مزورة خاصة بضباط شرطة.

وأعلنت السلطات المصرية أنها تلقت بلاغات سابقة بسرقة مبالغ نقدية ومتعلقات شخصية لعدد من الأجانب المقيمين في مصر ومصريين على يد أفرادهذه العصابة من خلال انتحال صفة ضباط شرطة.