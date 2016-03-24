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الاحتلال يوافق على إدخال طبيب للأسير المريض « السايح »

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:53 - 24 مارس 2016
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قال نادي الأسير، مساء اليوم « إن الوضع الصحي للأسير بسام السايح من نابلس صعب وفي تدهور مستمر، وهو يعاني من إصابته بالسرطان، ومشاكل في عضلة القلب، علاوة على إصابته مؤخرا بالتهاب رئوي ».

 

وأضاف في بيان صحفي له « خلال زيارة أجرتها محاميتنا لهذا الأسير اليوم في سجن »مجدو« ، بدا عليه صعوبة في الحديث والتنفس، وهو حضر لمقابلتها على كرسي متحرك ».

 

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال وافقت على طلب تقدم به نادي الأسير لإدخال طبيب للأسير السايح الأسبوع المقبل.

 

يذكر أن الأسير السايح (43 عاما) اعتقلته سلطات الاحتلال يوم 8 تشرين الأول 2015.

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