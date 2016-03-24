ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

أردوغان: سبق أن حذرنا بلجيكا إزاء منفذ هجوم بروكسل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:44 - 24 مارس 2016
اردوغان اردوغان
مشاركة

أوضح رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان أن بلاده طردت أحد الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات الإرهابية التي حدثت في العاصمة البلجيكية بروكسل قبل أمس، مشيراً إلى أن السلطات التركية حذرت السفارة البلجيكية تجاه ذلك الشخص بخطاب موجه في تاريخ 14 يوليو 2015.

جاء ذلك خلال خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس أردوغان مع ضيفه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في قصر الرئاسة بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن أحد منفذي هجمات بروكسل قد ألقي القبض عليه في تركيا في يونيو 2015، ثم تم طرده من البلاد، كما أنهم بعثوا رسالة تنبيه وتحذير إلى السفارة البلجيكية بالأمر.

وتابع الرئيس أردوغان بقوله: « ولكن السلطات البلجيكة أطلقت سراح ذلك الشخص ».

 

متعلقات