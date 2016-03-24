أردوغان: سبق أن حذرنا بلجيكا إزاء منفذ هجوم بروكسل

أوضح رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان أن بلاده طردت أحد الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات الإرهابية التي حدثت في العاصمة البلجيكية بروكسل قبل أمس، مشيراً إلى أن السلطات التركية حذرت السفارة البلجيكية تجاه ذلك الشخص بخطاب موجه في تاريخ 14 يوليو 2015.

جاء ذلك خلال خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس أردوغان مع ضيفه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في قصر الرئاسة بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن أحد منفذي هجمات بروكسل قد ألقي القبض عليه في تركيا في يونيو 2015، ثم تم طرده من البلاد، كما أنهم بعثوا رسالة تنبيه وتحذير إلى السفارة البلجيكية بالأمر.

وتابع الرئيس أردوغان بقوله: « ولكن السلطات البلجيكة أطلقت سراح ذلك الشخص ».