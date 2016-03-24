كندي مقرر أممي خاص جديد في الأراضي الفلسطينية

عُين، الخبير القانوني الكندي ستانلي مايكل لينك مقررا خاصا للأمم المتحدة حول « وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ».

وكتب رئيس مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة الكوري الجنوبي شوي كيونغليم في رسالة إلى المجلس « بناء على مشاورات أجريتها ووفق معايير عامة على صعيد المهنية والخبرة والاستقلال والحياد والنزاهة الشخصية والموضوعية، قررت تعيين ستانلي مايكل لينك ».

ويخلف لينك، استاذ القانون، الاندونيسي مكارم ويبيسونو الذي قدم مطلع كانون الثاني/يناير استقالته إلى المجلس كون إسرائيل منعته على الدوام من دخول الأراضي الفلسطينية. وتولى ويبيسونو منصبه في حزيران/يونيو 2014 خلفا للأميركي ريتشارد فولك الذي منعته إسرائيل أيضا من التوجه إلى تلك الأراضي.

ووجه مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الذي استقال مؤخرا، الثلاثاء، انتقادات لاذعة إلى إسرائيل مشيرا بصورة خاصة إلى إفلات الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين من المحاسبة.

وقدم مكارم ويبيسونو الذي تولى منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص في حزيران/يونيو 2014، تقريره الأخير حول حقوق الانسان إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان وانتقد فيه رفض إسرائيل التعاون معه للقيام بعمله.

وقال للمجلس « أقررت مع الأسف الشديد بأن المهام التي عينت من أجل القيام بها لم تنفذ ». وقال الدبلوماسي الاندونيسي إنه تلقى تأكيدات قبل تولي منصبه بأنه سيتم السماح له بدخول الأراضي. لكنه أضاف أن طلباته المتكررة لدخول تلك المناطق لم تلق استجابة.

وأضاف « يبدو أن غياب التعاون يؤشر للأسف إلى استمرار الوضع الذي يعاني في ظله الفلسطينيون من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان تحت الاحتلال الإسرائيلي »، منتقدا « الغياب العام للمحاسبة » على مثل هذه الانتهاكات.