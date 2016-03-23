اصدار جوازات سفر لـ 111 لاجئ فلسطيني نازح من سوريا

أنجزت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عبر تواصلها مع وزارة الداخلية برام الله استصدار الدفعة الأولى من جوازات السفر بدون رقم وطني للاستعمال الخارجي للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا إلى قطاع غزة، نتيجة الصراعات الدائرة في سوريا .

وأوضح مدير ادارة الاعلام بدائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة رامي المدهون في بيان صحفي صادر عن الدائرة، اليوم الأربعاء، أن 111 لاجئاً فلسطينياً من سوريا صدرت لهم جوازات سفر للاستعمال الخارجي بديلاً لوثائق سفرهم المنتهية صلاحيتها، “مما سيسهل لهؤلاء اللاجئين حرية التنقل والسفر دون اشكاليات”.

واشار إلى أن هيئة التنسيق المشتركة للاجئين الفلسطينيين من الدول العربية استلمت جوزات السفر في اجتماع عقد لها مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الأغا يوم امس لتوزيعها على اصحابها.

واضاف أن الدائرة تواصل متابعتها لإنجاز الدفعة الثانية من جوازات السفر للاجئين القادمين من سوريا الذين لم تشملهم الدفعة الأولى .

ولفت المدهون إلى إن الدائرة على تواصل مستمر من هيئة التنسيق المشتركة للاجئين الفلسطينيين من الدول العربية للاطلاع على كافة القضايا والمشاكل التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا والعمل وفق الامكانات المتاحة لديها لمعالجتها.