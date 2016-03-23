10 مليارات دولار خسائر الفلسطينيين بسبب الاحتلال في 2015

نظم معهد ابحاث السياسات الاقتصادية ماس، ومعهد الأبحاث التطبيقية اريج ندوة برام الله تحت عنوان « الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية في العام 2015 »، حيث شملت الندوة عرض تقرير حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني جرّاء الاحتلال.

وقدّر التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لخسائر بنحو 9.46 مليار دولار، في مختلف القطاعات.

وتطرق التقرير إلى حساب الخسائر الاقتصادية في 5 قطاعات رئيسية، شملت الموارد الطبيعية والبشرية والبنية التحتية ، وقطاع الصناعة والخدمات، إلى جانب الخسائر الناجمة عن تسرب الإيرادات المالية الفلسطينية إلى اسرائيل.

وأكد التقرير أن الأعباء الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي هي العائق الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية الفلسطينية.