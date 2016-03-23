« فلسطين اليوم » تكشف أسباب تأخر تعويض متضررين الحرب الأولى

اشتكى عدد من المزارعين في قطاع غزة من تأخير منحة الاتحاد الأوروبي المقدمة للمتضررين من الحرب الأولى عام (2008-2009) رغم وجود أموال المنحة في وزارة المالية برام الله منذ عام 2013، الأمر الذي يثير الاستغراب والاستهجان عن سبب عدم الإيعاز بصرفها من قبل الجهات المختصة.

يشار، إلى أن المزارعين المتضررين من الحروب الاسرائيلية الثلاثة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008-2012-2014، أدت إلى تكبدهم خسائر مالية فادحة، وما المنح التي خصصت لهم من قبل المانحين، تشكل انقاذاً لهم وتعويضهم بجزء مما فقدوه.

المزارع محمد حسين أكد، أن الحرب الأولى أدت لتدمير مزارعه ومزارع أشقائه كافة وتسويتها بالأرض وهي مليئة بالدواجن آنذاك وكلفتهم خسائر فادحة.

وقال لـ ـ« فلسطين اليوم »: « لدينا ثمانية مزارع على مساحة نحو 8 دنم تم تسويتها بالأرض وقدمنا الأوراق الثبوتية كافة لوزارة الزراعة على أمل أن يتم تعويضنا بجزء من الأضرار ».

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية للمزارعين كافة أصبحت صعبة جداً خاصة بعد أن تم تدمير المزارع في الحرب الأولي عام (2008-2009) بشكل كامل وفي حرب 2012 تضرر جزئي وحرب 2014 تدمير كلي، قائلاً: « تدمير مزارعنا على مدار ثلاثة حروب كانت طعنة كبيرة في الظهر » متمنياً أن يتم تعويضه ولو بجزء بسيط من أضراره.

الوكيل المساعد يوضح أسباب تأخر منحة الاتحاد الأوروبي

الوكيل المساعد في وزارة الزراعة الدكتور زكريا سلاودة أوضح، أن منحة الاتحاد الأوروبي المقدمة للمزارعين المتضررين من الحرب الأولى على قطاع غزة منذ عام (2008-2009) تم البدء بتنفيذها فعلياً على أرض الواقع في مرحلتها الثالثة « ج » بموقع بيت حانون شمال القطاع.

وأكد د. سلاودة ، في تصريح خاص لوكالة « فلسطين اليوم الإخبارية »، أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة بحوالي 17.5 مليون يورو منها 10.5 مليون لمزارعي قطاع غزة و7 مليون لمزارعي الضفة الغربية عام 2010 وتم التوقيع عليها عام 2013، مشيراً إلى أن التأخير في البدء بالمنحة كان لأسباب متعلقة بمتطلبات الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الإحصائية الأولية لعدد المزارعين المستفيدين من المشروع حوالي 783 مزارع، مبيناً ان بعض المزارعين لم يُسجلوا بعد إضافة أن بعض المزارعين المسجلين في المنحة ليس لديهم حسابات بنكية وهذا سبب في تأخير المنحة.

ولفت إلى أن آبار المياه خاصة في بيت حانون تسببت في عرقلة بدء المشروع حيث أن التكلفة النسبية للآبار التي وضعها المزارع لم يتم الموافقة عليها من قبل المانحين فتم تأخير المشروع للاستعانة بشركات خاصة لمشاريع الآبار.

مراحل منحة الاتحاد الاوروبي لمتضرر الحرب الأولى

وقال د. سلاودة: « أموال المنحة الأوروبية الآن متوفرة لدى وزارة المالية وسيتم صرفها وفقاً لخطة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في خمس مراحل وجميعها يقوم عليها الاتحاد بمساعدة الوزارة وهي كالتالي: »

أ- جمع أسماء المزارعين المتضررين من الحرب الأولى

ب- تدقيق الأسماء والمتطلبات والوثائق المرفقة مع الطلب

ج- تدقيق الأسماء التي لم يتم قبولها في التدقيق الأول

د- التأكد من بدء مساهمة المزارع في مشروعه بنسبة 5% وتأهيله

و- البدء بتنفيذ المشروع حسب خطة المزارع مع تقديم الدفعة الأولى من الأموال

وأضاف الوكيل المساعد د. سلاودة: « إن المشروع الآن في بيت حانون شمال قطاع غزة وفي نابلس بالضفة الغربية بمرحلته الثالثة وسيتم البدء بالمرحلة الأخيرة في منتصف شهر »أبريل« على أن ينتهي المشروع نهائياً خلال شهر يونيو المقبل ان شاء الله سيكون قبل ذلك ».

وفيما يتعلق بالمحفظات الأخرى أكد أن البدء بالمحافظات الأخرى سيبدأ بمنتصف شهر « أبريل » القادم، مع العلم أنه سيتم التخلي عن المرحلتين الثالثة والرابعة للإسراع في إنهاء المنحة.

وطمأن د. سلاودة، المزارعون باستلام منحة الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت قائلاً: « لو لدي شك في تأخير المنحة ما تدخلت أبداً في المشروع وما تحدثت كلمة واحدة للمزارعين ».

وشدد على أن أي مشروع له علاقة في تنمية المزارع سيتم طرحه على أي منحة قادمة وسيتم البدء فيه ليستفيد المواطن من هذه المشاريع".

يُشار إلى أن إجمالي قيمة الأضرار وعدد المزارعين المتضررين (الإنتاج النباتي – ملحق الإنتاج النباتي – الإنتاج الحيواني- قطاع الثروة السمكية) خلال الحرب الأولى بلغ نحو 173.701.000 دولار، فيما أن إجمالي عدد المتضررين في كافة القطاعات الزراعية 8478 متضرر وفقاً لإحصائية وزارة الزراعة عبر موقعها الرسمي.







