ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

دخل اليوم الأربعاء ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

وقالت اذاعة الاسرى انالأسير فارس أحمد محمد بارود (55 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1991، وأمضى 25 عامًا داخل سجون الاحتلال.

والأسير هزاع بسام هزاع شريم (37 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير مهند راغب محمد صلاح (28 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى تسعة أعوام في سجون الاحتلال.