سويسرا تلغي 17 رحلة جوية من مطاراتها إلى بروكسل

ألغت السلطات السويسرية اليوم الثلاثاء 17 رحلة جوية، كانت متجهة من مطارات سويسرا الثلاثة زيورخ، وبازل، وجنيف إلى بروكسل في أعقاب الهجمات التي تعرض لها مطار بروكسل، وعدد من محطات مترو الأنفاق، اليوم، وخلفت نحو 34 قتيلاً، وعشرات المصابين.

وحسب إذاعة سويسرا الرسمية، تشكل فريق عمل بمكتب الشرطة الاتحادية (فيدبول)، وهو على اتصال دائم مع المطارات الرئيسية بالبلاد وكذلك إدارات الشرطة المحلية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب كاثي ماريت، « نحن نحلل الوضع باستمرار، حتى يمكن معرفة التدابير التي يمكن اتخاذها ».

وقالت المتحدثة باسم شرطة زيورخ، كارمن سوربر، أن شرطة الكانتونات (المقاطعات) هي المسؤولة عن تحديد تدابير الأمن بها، مضيفة « نحن يقظون، وشرطتنا تزيد بشكل انتقائي لاسيما في مطار زيورخ، وسنتخذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر ».

من جانبها خصصت وزارة الخارجية خطا ساخنا للسؤال عن ضحايا الهجمات.

ووقعت سلسلة تفجيرات في العاصمة البلجيكية بروكسل صباح اليوم، استهدفت مطار بروكسل ومحطتي قطار أنفاق في المدينة، وأسفرت عن 34 قتيلاً وعشرات الجرحى، وفق آخر حصيلة.

فيما رفعت بلجيكا، حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى في كافة أرجاء البلاد عقب التفجيرات