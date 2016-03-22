الشرطة تقبض على 3 متهمين بحرق مركبتين في سلفيت

ألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين بحرق مركبتين في بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت.

وأوضحت الشرطة في بيان صادر عنها، أن فرع المباحث العامة في شرطة سلفيت قد تلقى شكاوى من مواطنَين حول قيام مجهولين بحرق مركبتيهما في البلدة، فتم متابعة الموضوع والتحقيق فيه وجمع الأدلة والبيانات التي قادت إلى حصر الاشتباه بثلاثة أشخاص، وتم توقيفهم وقد اعترفوا بقيامهم المركبتين باستخدام مادة البنزين.

وأضافت الشرطة أنه تم إحالة المشتبه بهم إلى قسم حماية الأسرة والأحداث في شرطة المحافظة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.