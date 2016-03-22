بلدية رام الله و« بالتل » تعلنان عن اطلاق « المدينة الذكية » رسمياً

أعلنت بلدية رام الله وشركة الاتصالات الفلسطينية « بالتل » عن اطلاق مشروع « رام الله المدينة الذكية » رسميا بعد انتهاء الفترة التجريبية للمشروع.

وابتداء من اليوم ستكون خدمة الانترنت اللاسلكي Wi-Fi متوفرة مجاناً في جميع شوارع مدينة رام الله الرئيسية لمشتركي خط النت لدى شركة الاتصالات الفلسطينية من خلال طلب اسم المستخدم وكلمة المرور عبر الاتصال على الرقم 199 من الخط الارضي من كافة أنحاء الوطن؛ اضافة الى انها ستكون مجانية ولمدة نصف ساعة لزوار المدينة غير المشتركين مع بالتل في المرحلة القادمة.

من جانبه أكد رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد أن البلدية وبشراكتها الاستراتيجية مع شركة الاتصالات الفلسطينية تمكنت من ان تترجم احدى مراحل مشروعها الاستراتيجي رام الله -المدينة الذكية على ارض الواقع، واضاف م. حديد« ضمن خطتنا لتحويل مدينة رام الله الى المدينة الذكية الاولى في فلسطين، قمنا بانجاز عدة خطوات عملية، فمنذ منتصف عام 2015، تمكنا من ربط كافة مرافق البلدية من مباني وحدائق بتمديدات فايبر لضمان امن البيانات وسرعة نقل المعلومة حيث تم ربط 14 مرفق وحديقة بمبنى البلدية الرئيسي، كما أصبح بإمكان زائري هذه المرافق من الحصول على إنترنت لاسلكي عبر خدمات الواي فاي ( Wi-Fi) بشكل مجاني لتصفح اي موقع على الانترنت، بعدها أطلقنا مع شركائنا الحزمة التجريبية من الانترنت اللاسلكي في شوارع المدينة الرئيسية لتصبح الخدمة متوفرة في مرافق البلدية وشوارعها الرئيسية؛ واليوم نحن سعيدون بالاعلان عن هذه الخدمات بشكل رسمي ليتمتع بها سكان المدينة وزوارها ».

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ.د علام موسى أن بلدية رام الله بهذا المشروع تضيف انجازا جديدا على الصعيد التنموي فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية والاجتماعية والاقتصادية ورسم السياسات الحديثة لمواكبة تطلعات شعبنا الفلسطيني الى مستقبل جديد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن وزارة الاتصالات تطمح الى بناء نظم معلومات الكترونية جغرافية متكاملة لإرساء قاعدة بيانات وطنية يمكن الاستفادة منها في بناء المدن الذكية وتطوير خدماتها من حيث التخطيط الناجح والتنفيذ السليم بأقل تكلفة ممكنة، ولا يتأتى ذلك إلا بالشراكة التامة مع كافة الشركاء المعنيين في القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية كل بما يخص مجالات عمله، وان تجربة المدينة الذكية في رام الله تعتبر تجربة هامة يمكن البناء عليها . ودعا د. علام موسى كافة البلديات للتحول الى بلديات ذكية وذلك لإتاحة الانترنت للجميع ومواكبة التطور وإيصال المعرفة إضافة الى فتح المجال لإيجاد حل لمشكلة عدم الوصول الى الانترنت في الحالات الطارئة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع بلدية رام الله مؤكداً ان هذا المشروع يعتبر واحدا من اهم المشاريع في فلسطين و المنطقة وهو « الأول من نوعه في فلسطين »، حيث يمثل طريقة جديدة لتنمية المدن الفلسطينية من خلال توفير حلول وخدمات متطورة عبر توفير خدمة الانترنت اللاسلكي Wi-Fi لسكان وزوار المدينة، إضافة الى ربط المباني والمرافق التابعة لبلدية رام الله مع المقر الرئيسي للبلدية، عبر تقنية الألياف الضوئية Optics Fiber لتتمكن البلدية من تقديم اكثر الخدمات تطورا للمواطن وباقصى سرعة وفي ذات الوقت سيتمكن المواطن من توفير الوقت والجهد والحصول على الخدمة وفق اعلى معايير الجودة.

بدوره أكدّ مدير عام بالتل معن ملحم "أن الخدمة متوفرة حاليا لمشتركي خدمة خط النت لدى بالتل تقديرا لاختيارهم خدماتنا وستكون خدمة Wi-Fi هدية لكل مشترك بخدمة خط النت من بالتل ويستطيع المشترك الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور عبر الاتصال على الرقم 199 مجاناً من الهاتف الثابت؛ كما أضاف ملحم أن زوار المدينة غير المشتركين مع بالتل سيتمتعون مجانا بنصف ساعة من خلال طلب كلمة مرور عبر الشبكة في المرحلة القادمة.

والجدير ذكره أنّ الخدمة توفر أيضاً امكانية الولوج من الشوارع الرئيسية لموقع بلدية رام الله الالكتروني بشكل مجاني دون الحاجة لكلمات مرور، ومنها يمكن الحصول على الخدمات الالكترونية بالاضافة الى الاستفادة من خدمات نظم المعلومات الجغرافية بما يرشد سكان مدينة رام الله وزائريها إلى مواقع وشوارع المدينة. ويساهم في تسهيل وتنشيط حركة السياحة في رام الله.