هنية: الهدنة مع الاحتلال محدودة ولا نتدخل في أي دولة

أكد اسماعيل هنية نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية « حماس » اليوم الثلاثاء، أن الشيخ أحمد ياسين كان رمزاً لفلسطين، أسس حماس من أجل فلسطين وكرامة الشعب وتحرير القدس وعودة اللاجئين المشردين لأرضهم وديارهم.

وشدد هنية خلال حفل إطلاق مركز التاريخ والتوثيق الفلسطيني، موسوعة الأعمال الكاملة للشيخ المجاهد الإمام أحمد ياسين، بمناسبة الذكرى الثانية عشر لاستشهاده، على تمسك حركته بفلسطين وعدم التفريط بشبر من الأرض، وأن الهدنة مع الاحتلال محدودة، وعدم اعترافها بالاحتلال حتى تحرير كامل الأرض.

كما أكد هنية، على أن المقاومة بكل أشكالها هي خيار الحركة الاستراتيجي وهو ما رسخه الشيخ أحمد ياسين.

وبشأن المصالحة الفلسطينية، قال هنية: نؤكد على تمسكنا بالوحدة الفلسطينية وهو خيارنا الاستراتيجي، ونتابع الحوارات التي تجري في الدوحة وكل مكان ونريد أن ننهي الانقسام.

وأضاف، أن حركة حماس لا تتدخل في شؤون الدول وتحرص على الأمن القومي للوطن العربي، وأن البوصلة هي القدس وفلسطين والمصباح هو المقاومة وهذا ما رسخه الشيخ أحمد ياسين، مشيراً إلى أن قضية فلسطين هي ذات بعد إنساني وعلاقتهم مع المجتمع الدولي متوازنة.

وتحدث عن الشيخ ياسين، واعتبره رجل لا يموت، حيث ترك تاريخ حافل وسيرة عطرة، فهو باق بتاريخه وميراثه وبجهده وجهاده وسيرته، وباق بهيئته وجسده وعجلته التي كان يسير عليها، مؤكداً أن الشيخ أحمد ياسين أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي، كما أعاد الاعتبار لهذا الشعب والقضية.