الاحتلال يخطر بهدم حظيرة ويفتش تلاميذ جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا في قرية التبان بهدم حظيرة تأوي اغنامه، واحتجزت تلاميذ وفتشت حقائبهم في مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ« وفا »، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن ناصر خليل ابو عبيد اخطارا بهدم بركس يأوي اغنامه يقع في قرية التبان بمسافر يطا.

كما احتجزت قوات الاحتلال على حاجز عسكري نصبته قرب قريتي المركز وجنبا بمسافر يطا تلاميذ مدرسة المسافر الأساسية المختلطة، وفتشت حقائبهم، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وناشد الجبور كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية « التدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم من خلال ثنيهم عن تربية الماشية، كما تهدف سلطات الاحتلال من وراء سياسة الاحتجاز تضييق الخناق على التجمعات السكانية في منطقة مسافر يطا، بهدف إجبارهم على ترك أراضيهم وممتلكاتهم ».