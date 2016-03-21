محافظ سلطة النقد يستقبل سعادة السفير الهندي ماهيش كومار

أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا خلال لقائه اليوم في مكتبه برام الله مع سعادة السفير الهندي لدى السلطة الوطنية ماهيش كومار، على أن سلطة النقد ماضية قدماً في مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية، وهو ما انعكس بالإيجاب على مسيرة الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي يتمتع بالمتانة والاستقرار على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأشار المحافظ الشوا إلى إشادة المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان عدة مرات بأداء سلطة النقد وخاصة في مجال مواجهة المخاطر والأزمات والاشتمال المالي، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود سلطة النقد من النواحي التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تخضع باستمرار لعملية التحديث والتطوير.

وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين ودولة الهند الصديقة، وأثنى على الدور الفاعل للهند في دعم قضية الشعب الفلسطيني في جميع المحافل لنيل حقوقه العادلة.

وأعرب السفير الهندي عن سعادته بالمستوى المتطور لسلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني، مؤكداً على متانة العلاقة التاريخية بين بلاده وفلسطين.