اعتقال 7 مواطنين بينهم شقيق شهيد

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة، واعتقلت الشاب محمد ثوابتة (24 عاماً) شقيق الشهيد علي ثوابتة، والشاب محمد أكرم طقاطقة من البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها الى البدة لليوم الرابع على التوالي، بعد تنفيذ الشهيدين علي طقاطقة وعلي ثوابتة عملية طعن وإصابة مجندة إسرائيلية قرب سلفيت.

كما واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الفتى زهير منذر البصة (15 عاماً)،من بلدة العيزرية في القدس.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمير أبوعمشة من زواتا قضاء نابلس، والشاب كرم أبوسل من مخيم العروب في الخليل، علماً أنه أفرج عنه قبل أيام فقط.

واعتقلتقوات الاحتلال شابين من قرية الجديرة شمال غرب القدس لم تعرف هويتهما بعد.

وداهمت منزل عائلة الجعبة في البلدة القديمة بالقدس وصادرت كمبيوترات واجهزة خلوية، وسلمت العائلة بلاغاً لنجلها الذي لم يكن متواجداً في المنزل.