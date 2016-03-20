نقل جثث 3 اسرائيليين من ضحايا تفجير إسطنبول إلى « تل أبيب »

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، ثلاثة جثث والذين لقوا حتفهم جراء التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط مدينة إسطنبول، أمس السبت، إضافة إلى 5 مصابين، على متن طائرة شحن عسكرية من مطار أتاتورك الدولي.

وجرى نقل جثث الإسرائيليين، صباح اليوم، من الطب الشرعي في إسطنبول، إلى مطار أتاتورك، ملفوفة بعلم إسرائيل، ليتم رفعها إلى الطائرة العسكرية، فيما نُقل المصابون الخمسة بسيارات الإسعاف من المستشفيات التي كانوا يتلقون العلاج فيها، إلى الطائرة نفسها.

وحضر مراسم التسليم من الجانب التركي، والي إسطنبول واصب شاهين، حيث أعرب عن تعازيه للمسؤولين الإسرائيليين بضحايا التفجير الإرهابي.

وكانت السلطات الإسرائيلية استلمت الليلة الماضية، الجثث التي أصيبت جراء التفجير، بعد نقلهم بسيارات إسعاف إلى مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، ونقلتهم إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة.

وكان والي إسطنبول، واصب شاهين، أعلن أمس، مقتل 4 أشخاص ومنفذ التفجير، الذي وقع أمام مبنى قائمقام منطقة « بيه أوغلو »، بشارع الاستقلال بإسطنبول، صباح السبت، فضلاً عن إصابة 39 آخرين، منهم 24 يحملون جنسيات أجنبية.