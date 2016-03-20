بنك فلسطين يطلق حملة جوائز تصل قيمتها لـ 30 ألف دولار

أعلن بنك فلسطين عن إطلاقه أكبر حملة على برنامج حسابات التوفير في فلسطين تقوم على تكوين حسابات توفير على شكل مجموعات وبحد أقصى خمسة حسابات توفير لخمسة أشخاص عن كل مجموعة تحت عنوان « سوا بتوفروا، سوا بتربحوا ».

ويجري السحب على حسابات المشتركين بالحملة الجديدة بشكل وبجوائز قد تصل الى 30,000 دولار أمريكي يومياً.

من ناحيته أكد السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ بنك فلسطين بأن الحملة الجديدة تهدف الى تعزيز ثقافة الادخار لدى المجتمع الفلسطيني، وإتاحة المجال لجميع مدخري بنك فلسطين لزيادة فرصهم بالفوز بجوائز يومية. مؤكداً مضي البنك لتقديم أفضل البرامج وأكثرها تطوراً ورقياً ونظرة إلى تطلعات عملائه ممن يرغبون في ادخار أموالهم في البنك.

من ناحيته، أكد ثائر حمايل، رئيس دائرة العلاقات العامة والتسويق في بنك فلسطين بأن الحملة الجديدة تقوم فكرتها على تشجيع العملاء والمواطنين على فتح حسابات توفير لدى البنك على شكل مجموعات، بحيث يقوم كل مدخر بتكوين مجموعة جديدة من الحسابات من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الجيران أو الزملاء وبحد أقصى 5 أشخاص للمجموعة الواحدة، ليتاح الفرصة لهم للفوز معاً بجوائز يومية تصل قيمتها الى 30,000 دولار يومياً، بمعنى أن لكل عضو بالمجموعة جائزة قيمتها 5,000 دولار. وحتى يتمكن أفراد المجموعة من الاستفادة من الجائزة، يجب أن يكونونا مدخرين في البنك بمبلغ 200 دولار أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى . وفي حال فوز مؤسس المجموعة والذي يطلق عليه اسم "رئيس المجموعة، يفوز معه باقي أعضاء المجموعة بجائزة 5,000 دولار أمريكي للعضو الواحد وفي هذه الحالة تصل قيمة الجائزة اليومية الى 25000 دولار، وتصل الى 30,000 دولار في حال قام أحد أفراد المجموعة بتأسيس مجموعة ثانية، عندها ستفوز المجموعة الثانية جميعها فيما سيفوز معهم أيضاً مؤسس المجموعة الأولى.

وأشار حمايل إلى أن هناك إمكانية فتح حسابات توفير للمجموعات لأفراد العائلة والأصدقاء والزملاء ولجميع الأعمار بأي مبلغ يرغبون الادخار به، وان لكل 200 دولار فرصة بالسحب على حسابات التوفير وبزيادة مبلغ الادخار يكون للمدخرين فرصة اكبر للفوز، علماً بأن كل من لديه حساب توفير سابق ولا يرغب بتأسيس مجموعة جديدة سيدخل السحب اليومي والحصول على فرصة للفوز بجائزة قيمتها 5,000 دولار.

وقد قام البنك بتخصيص أكثر من وسيلة إعلامية للاستفسار عن حملة التوفير وعن الفائزين بالجوائز من خلال متابعة الصحف المحلية ومحطات الراديو، وصفحته على موقع فيس بوك أو من خلال زيارة موقع البنك الإلكتروني www.bankofpalestine.com. وتبدأ الحملة انطلاقاً من يوم الاثنين الموافق 21/03/2016 وتستمر ستة أشهر لتنتهي بتاريخ 20/9/2016.