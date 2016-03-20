مقتل 15 جندي وضابط مصري في تفجير بالعريش وداعش يتبنى

ذكرت مصادر أمنية أن 15 شخصاً من قوات الأمن المصرية قُتلوا مساء السبت 19 مارس/آذار 2016، في هجوم على نقطة تفتيش بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، التي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم داعش.

بيان منسوب لجماعة ولاية سيناء، التي بايعت تنظيم « داعش » في 2014، قال إن « أحد عناصرها اقتحم نقطة التفتيش بسيارة ملغومة انفجرت، وإنه قتل ».

وأضاف البيان أن مقاتلين آخرين اقتحموا نقطة التفتيش بعد تفجير السيارة الملغومة وقتلوا أكثر من 10 من قوات الأمن، بينهم ضباط، واستولوا على « أسلحتهم وعتادهم ».

وأكدت مصادر بوزارة الداخلية في القاهرة وقوع الهجوم على نقطة التفتيش المسماة كمين الصفا، لكنها قالت إنه جارٍ حصر القتلى والمصابين.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دويّ انفجار هائل أعقبه تصاعد سحابة من الدخان الكثيف. وأضافوا أن قوات الأمن رفعت درجة الاستعداد في المدينة وفرضت عليها ما يشبه الإغلاق وسط فحص دقيق للسيارات وتفتيش للمارة.

وقال شاهد إن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم.